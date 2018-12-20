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Çalınan kaymakamlığa ait kamyonet, terk edilmiş bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde önceki gün çalınan kaymakamlığa ait kamyonet, Orhangazi ilçesinde terk edilmiş bulundu

20 Aralık 2018 17:47

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde önceki gün çalınan kaymakamlığa ait kamyonet, Orhangazi ilçesinde terk edilmiş bulundu.
İznik Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 16 H 5853 resmi plakalı kamyonet, önceki gün çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamyoneti dün gece Orhangazi ilçesi Orkent bölgesinde terk edilmiş buldu. 
Yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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