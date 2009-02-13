CHP lideri Baykal, AKP hükümetinin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yolsuzluklara bulaştığını söyledi.



Baykal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanının evine giren hırsızlar, kasadan 2.2 trilyon çalıyor. Evinde hırsızlık yapılan kişi konuyu takip etmekten kaçınıyor. Yoksa kasadaki para da mı bahşiş olarak değerlendiriliyor?" dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ocak ayı bütçe rakamlarıyla ilgili, "Hükümet seçim hovardalığı yapabilmek için, Türkiye’yi derli toplu bir ekonomik program yürütmesi konusunda ayak diretiyor. Artan işsizliğin ve azalan büyüme rakamlarının altında hükümetin laubali tutumu yatmaktadır" diye konuştu. Baykal’ın değerlendirmeleri şöyle:



Kayıp kasa



AKP hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir iktidarda rastlanmayan ölçüde yolsuzluklara bulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanının evine giren hırsızlar, kasadan 2.2 trilyon çalıyor. Ancak, evinde hırsızlık yapılan kişi konuyu ciddi şekilde takip etmekten kaçınıyor. Bu olayla ilgili ne yapılmıştır? Yoksa İstanbul’da çalınan kasadaki para da mı bahşiş olarak değerlendiriliyor?



YSK kararları



YSK karar alıyor, Başbakan’ından bakanına herkes, ’Bu bizi ilgilendirmez’ deyip karara meydan okuyor. Bir hukuk skandalıdır. YSK karar almış, o kararları işletmek mümkün değil. Bu acı bir tablodur. Bunların hesabını, öyle anlaşılıyor ki soracak olan millettir. Biz de millete bunu anlatmaya devam edeceğiz.



Medyayı mahkûm etmek



Başbakan, Türk basınının üçte ikisini kendi denetimi altına almış. Yani o üçte birin yazacağı yanlıştan ne korkuyorsun sen? Eğer üçte biri yanlış yazıyorsa sen doğrusunu zaten yazıyorsun. Ama senin yazdığına itibar edilmiyorsa o grubun yazdıklarına itibar ediliyorsa o zaman senin kendine sorman gereken bir şey var demektir. Sen inandırıcılığını kaybetmişsin. Hükümet desteğiyle gazete çıkarırsın, ama hükümet desteğiyle inandırıcılığını kazanamazsın, bu başka bir iştir. Kimseye ’Yalan yazıyor, kapatırım, imha ederim, bitiririm’ demeye hakkın yok.



Garip bir soygun



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, geçen yıl temmuz ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın danışmanı, İDO Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Turgut’un Maltepe’deki evinin soyulduğunu iddia etti. Soysal, kendisine gelen ihbar mektubuna dayanarak olayı şöyle anlattı: "Hırsızlar evdeki 3 kasadan en küçüğünü almış. Karakola 10 gün sonra başvurulmuş. Turgut, evinden alınanların 15 bin lira, 200 bin dolar ve 300-400 gram altın olduğunu söylemiş. Alınan gerçek rakam ise 950 bin dolar, 280 bin Euro ve 2 kilo civarında altın. 1.5 milyon liralık fark var. Burada basit bir hırsızlıktan öte bir olay olduğu izlenimi var."

