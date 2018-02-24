Çalınan inekler, kasapta kesilmek üzereyken bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da besici Mehmet Avcı\'nın ahırdan Hollanda cinsi 3 ineğini çalan 6 şüpheliden 3\'ü, polis tarafından yakalandı. Çalınanlar inekler ise satıldığı kasapta kesilmek üzereyken bulundu.

Olay, 21 Şubat\'ta Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi\'nde meydana geldi. Besicisi Mehmet Avcı, ahırındaki toplam 18 bin lira değerindeki 3 ineğinin çalındığı fark edip, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak ve mahalle girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin iki araçla gelip, inekleri çaldığı tespit edildi. İneklerin yüklendiği 71 KE 257 plakalı kamyonete, otomobilde bulunan şüphelilerin gözcülük yaptığı belirlendi. Otomobildekilerin girdiği mahallede çevreyi kolaçan ettiği, olumsuz bir durum olmayınca da hayvanların ahırdan çıkarılıp, kamyonete yüklendiği saptandı.

İNEKLERİ YARI FİYATINA SATMIŞLAR

Araç plakalarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Orhan Ş. (48), Yakup Y. (41), Ahmet K.\'yı (27) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında, 3 ineği 8 bin lira karşılığında bir kasaba sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis adresini öğrendikleri kasaba gidip kesilmek üzere bekletilen hayvanlara el koydu. İnekler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili Ferhat Ö. (24), Hamza D. (19) ve Serdar K.\'nın (30) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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