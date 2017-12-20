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Çalınan eşyalarına kavuştular

TOKAT, (DHA)- TOKAT merkez ve Erbaa ilçesinde meyadana gelen iki ayrı hırsızlık olayının zanlılarını yakalayan jandarma ekipleri, çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etti

20 Aralık 2017 20:22

TOKAT, (DHA)- TOKAT merkez ve Erbaa ilçesinde meyadana gelen iki ayrı hırsızlık olayının zanlılarını yakalayan jandarma ekipleri, çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etti. 
İlk hırsızlık olayı geçen pazartesi günü il merkezine bağlı Günçalı köyünde meydana geldi. Köyde oturan R.E.’nin evine giren şüpheliler, televizyonu çaldı. Jandarma ekipleri çalınan televizyonun aynı köyde oturan A.B. ve H.Y.’de olduğu bilgisine ulaşınca şüphelilerin evinde arama yaptı. Aramada R.E.’nin evinden çalınan televizyon ele geçirildi.
Diğer hırsızlık olayı ise aynı gün Erbaa ilçesine bağlı Doğanyurt köyünde meydana geldi. E.Ç.’ye ait barakaya giren hırsızlar, buradaki 1 televizyon, 1 matkap, 2 güneş paneli ve 1 invektörü çaldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen T.E. ile B.O.’nun aynı köydeki evlerinde arama yapıldı. Arama sonucu barakadan çalınan eşyalar ele geçirildi. Her iki olayın hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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