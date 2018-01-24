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Çalınan cüzdanına 5 ay sonra ulaştı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da emekli Muharrem Geven'in yaz tatilinde çalınan cüzdanı, çalılık alanda oto tamircisi Mehmet Başaran tarafından 5 ay sonra bulundu

24 Ocak 2018 13:08

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da emekli Muharrem Geven\'in yaz tatilinde çalınan cüzdanı, çalılık alanda oto tamircisi Mehmet Başaran tarafından 5 ay sonra bulundu.
Mersin\'in Silifke ilçesinde, eşi Sultan Geven ile yaz tatiline çıkan Muharrem Geven\'in 20 Ağustos 2017\'de otelin bahçesinde cüzdanı çalındı. İçerisinde bir miktar paranın yanı sıra manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirttiği hediye bir kol saatinin de bulunduğu cüzdanı için çok üzülen Muharrem Geven, jandarmaya başvurdu. Sonuç alamayan Muharrem Geven, umutsuzluğa kapılırken 5 ay sonra gelen bir telefonla şaşırdı. Silifke\'de oto tamircisi Mehmet Başaran, çalılık alanda atılmış halde bulduğu cüzdanı kargoyla Geven\'e ulaştırdı. Çok sevindiğini söyleyen Geven, \"Cüzdanımın içinden sadece paraları alıp diğerlerini çalılık alana atmışlar. Bulup geri gönderen arkadaşa çok teşekkür ederim. Manevi değeri çok yüksek olan saatime kavuştuğum için çok mutluyum\" dedi.

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