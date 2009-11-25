Çalınan bilgisayarı başına dert oldu!

T24 -

28 yaşındaki Singapurlu Tequila, bilgisayarın hafızasındaki sevişme görüntüleri yüzünden tatsız günler yaşıyor.İnternete düşen ve hızla dünyanın dört bir yanına yayılan görüntülerde Uzakdoğulu model ve şarkıcı Tequila, çıplak görülüyor. Tequila'nın üzerinde sadece gösterişli bir kolye dikkat çekiyor. Biseksüel olduğu iddia edilen Tequila'nın yaklaşık bir hafta önce de banyoda çekilmiş bir erotik videosu internette yayılmıştı.