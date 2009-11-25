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Yaşam

Çalınan bilgisayarı başına dert oldu!

İki yıl önce evinden çalınan dizüstü bilgisayarı, Tila Tequila'nın başına dert oldu.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - İki yıl önce evinden çalınan dizüstü bilgisayarı, Tila Tequila'nın başına dert oldu.

Fotoğraflarla Tila Tequila.../Foto Galeri




28 yaşındaki Singapurlu Tequila, bilgisayarın hafızasındaki sevişme görüntüleri yüzünden tatsız günler yaşıyor.

İnternete düşen ve hızla dünyanın dört bir yanına yayılan görüntülerde Uzakdoğulu model ve şarkıcı Tequila, çıplak görülüyor. Tequila'nın üzerinde sadece gösterişli bir kolye dikkat çekiyor. Biseksüel olduğu iddia edilen Tequila'nın yaklaşık bir hafta önce de banyoda çekilmiş bir erotik videosu internette yayılmıştı.


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