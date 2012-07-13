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Yaşam

Çalınan arabasını 42 yıl sonra buldu

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşanan bir kişi, 42 yıl önce çaldırdığı arabasını bulmayı başardı

13 Temmuz 2012 15:58

Amerika’nın güneyindeki Teksas eyaletinde yaşayan Bob Russsell, ‘’Austin Healey’’ marka arabasını 1970 yılında Philadelphia’da çaldırdı.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, o günden sonra tam 42 yıl boyunca otomobilini aramaktan hiç vazgeçmeyen Russell, sonunda arabasını bulmayı başardı.

Russell, arabasını bir internet alışveriş sitesinde buldu.

Arabayı satışa çıkaran galeriyi arayan Russell, satıcıları ikna etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Sonunda polise başvuran Russell, 42 yıl önce yaptığı ihbarın kopyası ile arabasını geri almayı başardı.

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