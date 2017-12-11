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Çalınan 6 koyun bulunarak sahiplerine teslim edildi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ağıldan çalınan ikisi yeni anne olan 6 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi

11 Aralık 2017 19:10

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde ağıldan çalınan ikisi yeni anne olan 6 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Yeni doğan iki kuzu, 4 gün ayrı kaldıkları annelerini emdi.
Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi’nde Y.N. ve H.C.’ye ait ağıla giren kimliği belirsiz kişiler ikisi yeni doğum yapmış 6 koyunu çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izledi. İncelenen görüntülerde plakası tespit edilen aracın sahibi E.O.’nun hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Mustafakemalpaşa ilçesinde gözaltına alınan E.O. koyunları arkadaşları D.D. ve S.D. ile birlikte çaldıklarını ve 3 bin lira karşılığında Bursa’da sattıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Jandarma ekipleri koyunları Bursa’dan satın alan kişiden geri alıp sahiplerine teslim etti. Yeni doğum yapan 2 kuzu ise 4 gün ayrı kaldıkları annelerini emdi.

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