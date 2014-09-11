Çalınan 5 milyon Gmail şifresinin içinde sizinki de var mı?

Playtusu.com

Bu aralar internete bir şeyler oluyor. Hacker'lar dünyanın son günüymüşçesine çalışıyorlar. Özel hayatımıza sarkmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evvela Hollywood ünlülerin iCloud'larına sızarak onların çok özel fotoğraflarını internete koyan hacker'ların yeni hedefi e-mail adreslerimiz.

Daha önceden de sıklıkla mail şifrelerimizi çaldıkları malum. Lakin; bu sefer işin boyutu fazlasıyla büyük. Bir Rus Bitcoin forum'unda sızdırlan 5 milyon Gmail şifresi, an itibarıyla internet kullanıcılarını paniğe sokmuş durumda. Son zamanların en büyük çaplı e-mail hesabı hack'lemesi olarak adlandırılan bu sızıntıya dahil olan şifrelerin yüzde 60'ının hala geçerli olduğu belirtiliyor.

Google temsilcilerinin her ne kadar bu bilgilerin çok güncel olmadığını söylemesine rağmen yaşanan panik şöyle bir sitenin açılmasına sebebiyet verdi. Şu adres üzerinden Gmail hesabınızın hack'lenip hack'lenmediğini görebilirsiniz. Elinizi çabuk tutmanızda ve gerekeni yaparak şifrelerinizi hemen değiştirmenizde fayda var.