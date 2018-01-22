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Çalınan 5 ineği, 2 buzağıyla teslim edildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde ahırdan çalınan 5 inek, hırsızlığın ardından doğan 2 buzağıyla birlikte jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi

22 Ocak 2018 14:41

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Kemah ilçesinde ahırdan çalınan 5 inek, hırsızlığın ardından doğan 2 buzağıyla birlikte jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmanın sürprizi ile şaşıran besici Orhan Çetinkaya, \"İneklerimden 2\'si gebeydi, geçen süre içerisinde doğum yapmışlar\" dedi.
Olay, geçen 6 Ocak\'ta Kemah ilçesine bağlı Gölkaynak köyünde meydana geldi. Orhan Çetinkaya\'ya ait ahıra giren hırsızlar, 2\'si gebe, 5 ineği çalıp kaçtı. Çetinkaya\'nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine yapılan çalışma sonucu, inekleri çalan 4 kişinin kimliği tespit edilerek, takip başlatıldı. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa\'da geçen 19 Ocak Cuma günü bulunan inekler de hırsızlığın ardından doğan 2 buzağıyla birlikte sahibine teslim edilmek üzere Erzincan\'a getirildi.
\'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU\'
Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve beraberindeki askerler, Orhan Çetinkaya\'ya çalınan 5 ineği ile 2 buzağıyı teslim etti. Buzağıları görünce büyük şaşkınlık yaşayan Çetinkaya, \"İneklerimden 2\'si gebeydi, geçen süre içerisinde doğum yapmışlar. Hayvanlarımın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu\" diye konuştu.

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