Çalınan 30 tonluk trafo Cizre'de bulundu

KIZILTEPE(Mardin),(DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde kullanılması için Turgut Özal mahallesine Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) tarafından konulan 30 ton ağırlığındaki trafonun çalınarak Şırnak\'ın Cizre ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Güvenlik güçlerinin çalışması ile 30 tonluk özel yapım trafo Cizre ilçesinden yeniden Kızıltepe\'ye getirilirken, kimlikleri tespit edilen hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.(DEDAŞ)\'ın, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki yüzlerce eve kesintisiz enerji sağlanması için kurduğu özel yapım 30 tonluk trafonun çalındığı ortaya çıktı. 1250 kilovat gücündeki 30 tonluk trafo, sahte irsaliye belgeleri hazırlanarak çalındığının ortaya çıkması üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla çalınan trafo Şırnak\'ın Cizre ilçesinde bulundu. 30 tonluk devasa bir trafonun çalınmasının küçümsenecek bir durum olmadığını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, hizmet verdikleri illerdeki yatırımlarına, şebekeye, malzemelere ve halkın enerji alabilmesi için kurulan tesislere verilen zararlardan çok rahatsız olduklarını söyledi.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, ARANIYORLAR

Kızıltepe\'den Şırnak\'ın Cizre ilçesine çalınarak götürülen 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu belirtildi. Çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çektiği ve bu görüntüler ile hırsızların kimliklerinin tespit edilerek her yerde arandıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI