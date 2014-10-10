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Dünya

'Çalınan 2,7 milyar doların anahtarı Reza Zarrab’da'

İran'lı vekil Sultani, Zarrab’ın 'kesinlikle' Zencani ile beraber hareket ettiğini söyledi.

10 Ekim 2014 11:44

İran’ın yaklaşık 3 milyar dolarlık yolsuzluğu araştırmak için kurduğu meclis komisyonunun üyesi milletvekili Emir Abbas Sultani, İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab’ın hukuksuz para transferi ve yatırımlarla “kesinlikle” ilgisinin olduğunu söyledi.

Tahran, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra AKP hükümetinin emniyet ve adalet teşkilatlarında giriştiği tasfiyeleri takiben tartışmalı bir şekilde serbest kalan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın peşini bırakmıyor.

İran Parlamentosu’nda Zarrab’ın ortağı olduğu iddia edilen milyarder işadamı Babek Zencani’nin yapmakla suçlandığı yolsuzluğu araştırmak için kurulan komisyon üyesi milletvekili Emir Abbas Sultani, Zarrab’ın “kesinlikle” Zencani ile beraber hareket ettiğini söyledi.

Bloomberg’e konuşan Sultani, Zarrab’ın Zencani’nin zimmetine geçirdiği iddia edilen 2,7 milyar dolara ne olduğunu bildiğini savundu. “Zarrab’ın bu işte yalnız bir eli yok, her iki eli de olan bitenle ilişkili.” ifadelerini kullandı. Zencani, yaklaşık 10 aydır İran’da tutuklu bulunuyor.

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Sultani ile salı günü Tahran’da yaptığı görüşmeye dair haberini dün yayınladı. Sultani’nin üyesi olduğu meclis araştırma komisyonu çalışmaları kapsamında elde ettiği bilgilere dayandırdığı açıklamalarına göre Zarrab, Zencani’nin zimmetine geçirdiği yaklaşık 3 milyar doların yurtdışına çıkarılması ve çeşitli yatırımlarla değerlendirilmesine yardım etti. Zarrab’ın avukatı Seyda Yıldırım ise Zencani-Zarrab ortaklığı iddialarını 25 Ağustos’ta yapılan telefon görüşmesinde reddetti ancak Bloomberg’in ilave görüş almak için dün yaptığı iki aramaya cevap vermedi.

Zencani’nin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde ülkesi İran’ın yasaklı petrol ticaretine aracılık ettiği ancak alıcılardan toplanan geliri tam olarak Tahran’a aktarmadığı iddia ediliyor. Zencani, bu şekilde elde edilen 2,7 milyar doları (6,1 milyar TL) zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 30 Aralık’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak hapse atılmıştı. Geçen sürede tutukluk süresi tekraren uzatılan Zencani, halen parmaklıklar arkasında bulunuyor. Bir dönem basına kendisine ‘reis’ diye hitap ettiği haberleri yansıyan Zarrab ise 17 Aralık soruşturması ile girdiği hapisten, hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılarak 28 Şubat’ta tahliye edilmiş; o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu gelişmeyi “Adaletin yerini bulacağını biliyordum.” sözleriyle değerlendirmişti. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle Erdoğan’ın başkanlık ettiği 61. hükümetten bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış istifa ederek; Erdoğan Bayraktar ise görevine son verilerek ayrılmak zorunda kalmıştı. Ahmedinejad’ın yardımcısı Muhammed Reza Rahimi de İran’da 1 Eylül’de yerel basına yansıyan haberlere göre yolsuzluktan suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

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