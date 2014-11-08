Çalınan 220 tarihi eser için operasyon düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, dün yapılan bir operasyonla Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalındığı belirlenen 220 tarihi esere ulaştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, tarihi eserler arasında ünlü ressamlara ait tablolar da var. Bakanlık müfettişlerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya aktif desteği ile çalışan eserlerin yeri tespit edildi. Dün yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Emniyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliği ile neredeyse iki yıl iz sürüldü. Tam 220 eser evine geri döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri filmleri aratmayacak taktiklerle eserlerin peşine düştü.

Müfettişler koleksiyoncu kılığına girdi

Müfettişler koleksiyoncu kılığına girerek müzayedeleri dolaştılar, çalınan eserleri tek tek tespit ettiler. Sonra da Ankara merkez olmak üzere aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı. Aralarında 40 tablonun da bulunduğu 220 esere el konuldu.

Operasyona iki yıl önce resim heykel müzesinde yapılan sayımla başlandı. O sayımda envanterde yer alan çok sayıda eserin müzede bulunmadığı tespit edildi.

Kayıp eserler arasında Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, Fethi Arda, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüseyin Zekipaşa, Ruhi, Hasan Tahsin gibi Türk ressamlara ait olanlar vardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012'de soruşturma başlattı. Soruşturmada, bakanlık müfettişleri, polis işbirliği yaptı. Eserleri Türkiye'de ve yurtdışındaki müzayedelerde takip etti, yerlerini savcılığa iletti.

Sonunda 220 esere ulaşılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Gözaltına alınan isimler arasında bazı ünlü koleksiyoncularla, müzayedecilerin de bulunduğu da belirtiliyor. Geçen yılki operasyonda 30 esere ulaşılmıştı, operasyonlar önümüzdeki günlerde de sürecek.