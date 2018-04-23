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Spor

Çalımbaylı Trabzonspor düşüşte

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, ligin 9’uncu haftasında göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, sonraki 14 haftalık bölümde 18 puan elde ederek düşüşe geçti ve zirveyi hedefledi

23 Nisan 2018 14:13

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, ligin 9’uncu haftasında göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, sonraki 14 haftalık bölümde 18 puan elde ederek düşüşe geçti ve zirveyi hedeflediği sezonda Avrupa şansını da tehlikeye attı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Spor Toto Süper Lig’e çıktığı ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçerken, son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.
İYİ BAŞLADI, DEVAMI GELMEDİ
Çalımbay yönetiminde ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak kendini yarışın içerisinde bulan bordo-mavililer, özellikle ligin 12’nci haftasında Osmanlıspor zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Trabzonspor bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 maçta 18 puan toplayabildi, ayrıca Çalımbay dönemindeki ilk 8 maçlık performansın da gerisinde kaldı.
AVRUPA ŞANSA KALDI
Süper Lig’de son 14 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşüşe geçen bordo-mavililer, Avrupa Kupaları’na katılma şansını da rakiplerinin eline bırakdı. Trabzonspor’un, Avrupa biletini alabilmesi için ligi 5’inci sırada tamamlaması ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor’un da kaybetmesi gerekiyor.
KAMİL AHMET VE UĞUR ANTALYASPOR MAÇINDA YOK
Bu sezon takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntı çeken Trabzonspor’da Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Demirok ile Kamil Ahmet Çörekçi’den de kötü haber geldi. Sağ arka adalesinde sorun olan Uğur ile sol alt adalesinden sakatlığı bulunan Kamil Ahmet’in Antalyaspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Bu iki oyuncunun da daha uzun süre takımadan ayrı kalabilecekleri ancak MR sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından durumlarının netlik kazanacağı belirtildi.

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