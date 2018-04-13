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Spor

Çalımbay'dan Osmanlıspor maçı öncesi 'hücum' vurgusu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor

13 Nisan 2018 13:20

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, 17\'nci sırada yer alan rakiplerinin ligde kalma mücadelesi vermesi nedeniyle her fırsatta futbolcularına bu maçın kolay olmayacağını anlatıyor. Avrupa kupalarına katılma noktasında kalan 6 maçı da en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken Çalımbay, mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılamayacağını söyledi.
\"TEK BAŞINA İLERİDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ\"
Antrenmanlarda bütün futbolcularına hareketli olmaları uyarısında bulunan deneyimli teknik adam, \"Her zaman hareketli olacağız. Rakibe alanı daraltın. Savunma oyuncularının da çizginin ilerisine çıkması lazım. Defans beklerse olmaz. Onların da hücuma destek vermesi gerekir. İleride tek başına hiçbir şey yapamayız. Kanatları da iyi kullanmalıyız\" uyarılarında bulundu.

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