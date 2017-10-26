Çalımbay'dan eldeki tek golcüsüne; "Göster kendini N'Doye"

Trabzon,(DHA) -

Trabzonspor\'da gözler N\'Doye\'de.

Burak Yılmaz\'ın sakatlığı, Rodallega\'nın da cezası nedeniyle Galatasaray karşısında ilk on birde takımının gol umudu olarak forma giyecek olan Senegalli futbolcu ile teknik direktör Rıza Çalımbay bir görüşme yaptı.

Çalımbay, \"Kariyerin müthiş. Ancak Trabzonspor\'da belki şartlar nedeniyle, belki de uyum sorunu yüzünden beklentilere cevap verebilmiş değilsin. Bir de üstüne transferler yapılmış. İşte şimdi sana kaliteni göstermen için bir fırsat. Galatasaray maçında göster kendini. Bu takımımız için çok önemli bir maç. Senin de bunun bilinci içinde elinden geleni yapacağına inanıyorum\" dedi.

N\'Doye, Trabzonspor\'un geçen sezon Galatasaray ile oynadığı iki lig maçında da birer gol atmıştı. Trabzonspor, İstanbul\'daki maçı 1-0, Trabzon\'daki maçı da 2-0 kazanmıştı.

KOŞMAYANA FORMA YOK

Trabzonspor\'daki görevine hızlı başlayan Rıza Çalımbay, futbolcularıyla da her antrenmandan sonra toplantı yapıyor. Çalımbay, \"Trabzonspor gibi büyük bir camianın arkasında durduğu bir takımın yeri burası olamaz. Hep beraber çok çalışarak, el ele vererek istenen yere geleceğiz. Bunun için herkes elinden geleni yapmalı. Bir kere şunu unutmayın, bu takımda kim olursa olsun koşmayana forma yok. Rakip bir mi koşuyor, siz iki koşacaksınız. Yardımlaşmalı oynayacağız. Trabzonspor taraftarına istediği Trabzonspor\'u izlettirmeliyiz\" ifadelerini kullandı.

ARA TRANSFER HAZIRLIKLARI

Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın ligin devre arasında takımın takviye edilmesi gerektiğini yöneticilere ilettiği belirtildi. Çalımbay\'ın, \"Ligin ilk yarısında kalan 8 maçta kadrodaki futbolcuların neler yapabileceğini göreceğiz. Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymek kolay değil. Bir kere herkes bunu bilecek. Bu 8 maçta kalmayı hak edenle yola devam ederiz. Ancak bazı bölgelere takviye şart. Bunun için de hazırlıklarımızı yardımcılarımla birlikte sürdürüyoruz. Hangi mevkilere transfer istediğimizi çalışmalarımız sonunda bildireceği\" dediği belirtildi.