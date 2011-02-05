-ÇALIMBAY: ''OYUNUMUZ İYİ YEDİĞİMİZ GOLLER KÖTÜYDÜ''-''BÖYLE KÖTÜ GOLLER YERSENİZ YENİLGİYİ DE HAK EDERSİNİZ'' BURSA (A.A) - 04.02.2011 - Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 yenildikleri Bursaspor maçına ilişkin, ''Oynadığımız oyun iyi, ama yediğimiz goller kötüydü'' dedi. Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada, puan veya puanlar almak için geldikleri Bursa'da rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine karşın bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Bursaspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu, ara transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattığını dile getiren Çalımbay, ''Bugün iyi oynadık. Zaman zaman iyi şeyler yaptık ve deplasman takımı gibi oynamadık. Oynadığımız oyun iyi, ama yediğimiz goller kötüydü. Böyle kötü goller yerseniz yenilgiyi de hak edersiniz. Bundan sonraki maçlarda hem oyun hem skor olarak daha iyi şeyler yapmalıyız'' diye konuştu. Çalımbay, bir gazetecinin, ''Takımın golcü sıkıntısı mı var'' sorusuna, ''Son 4 maça bakarsanız Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor ile maçlar oynadık. Bunların 3'ünü kazanabilirdik. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular uyum sürecini aşamadı'' yanıtını verdi.