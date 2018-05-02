Çalımbay: "Kalan 3 maçta takım sahiplenilmeli"

Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, camia olarak herkesin Kasımpaşa maçı ile birlikte son 3 maç için takımı sahiplenmesini istedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tek düşüncelerinin kalan 3 maçı kazanmak olduğunu ifade eden Çalımbay, \"Kalan 3 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sürekli basında çıkan ve bize gelen konuşmalar, demeçler, verilen bazı röportajlar oluyor. Çok şey konuşuluyor. Bir daha söylüyoruz, önce bu seneyi bir düşünmek gerekiyor, bu sezon oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Kalan 3 maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bence seneyle ilgili şeyleri kapatıp sadece 3 maça odaklanabilirsek bütün camia olarak ve futbolcu arkadaşlarımıza destek verirsek bizim için mükemmel şeyler olabilir\" ifadelerini kullandı.

Hiçbir maçın kolay kazanılmadığını ve mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Çalımbay, \"Mücadele etmek gerekiyor. Bunun için taraftarın desteği eskisi gibi olmalı. Yoksa hedefiniz elinizden gider\" dedi.

\"FUTBOLCULAR ÇIKAN HABERLERDEN ETKİLENİYOR\"

Trabzonspor\'da futbolcuların kafalarının karışık ve kafalarında soru işaretleri olduğunu ifade eden Çalımbay, \"Basında çıkan haberlerden de kesinlikle etkileniyorlar. Geçen hafta ben rica ettim ve başkan geldi oyuncularla çok güzel bir konuşma yaptı. Tekrar konuşmalar başlayınca yine aynı şeye dönmek gibi bir şey oluyor. Tek düşüncemiz kalan 3 maç. Önümüzdeki yılla, benimle ve arkadaşlarımızla ilgili hiç konuşmamamız gerekiyor. Sadece bu maça arkadaşları motive edip onları sahiplenmek, takımı sahiplenmek gerekiyor. Yoksa çok sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntıları yaşayanların başında ben geliyorum. Çünkü hem oyuncuları motive etmek, hem kendinle ilgili konulara cevap vermek zorunda kalıyorsun, hem de arkadaşların çok etkilendiğini görüyorsun. Onun için herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor\" diye konuştu.

\"BÜTÜN SIKINTILARA RAĞMEN GAYET BAŞARILI OLDUK\"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kendisi ile ilgili ve Trabzonspor\'a gelecek hoca konusunda çıkan haberler konusunda sitem etti. Çalımbay, konu ile ilgili şunları söyledi:

\"Anlatıyorum ancak insanlara bir türlü anlatamıyorum, bir daha da bu konuyu açmak istemiyorum. Ben buraya geldiğimde sözleşmemi 2 yıl yapmak istediler ve ben bunu kabul etmedim. Ben isteseydim imzayı 2 yıl da atabilirdim. Benim için çalışıp çalışmamak önemli değil tek şey benimle ilgili, \'O geliyor, bu geliyor\' diye sürekli şekilde haber çıkıyor. Biz bir kere bu takımı aldığımız zaman bu takımı 3\'üncü ya da 4\'üncü almadık ki geldiğimizde zaten bir kriz vardı ve krizin içine geldik. Tek gayemiz takımı bu krizin içinden çıkarmaktı. Bütün sıkıntılara rağmen gayet de başarılı olduk.\"

\"SABRETSİNLER, BENİM MUKAVELEM İKİ HAFTA SONRA BİTİYOR\"

Çalımbay, \"Antrenör takımı görüyor ve takviyeye ihtiyaç olduğunu söylüyor bu da olmuyor. Olmama nedeni kasıtlı değil kulübün durumundan dolayı. Eğer sıkıntı varsa arkadaşlarımızın maddi sıkıntılarını giderelim diye transfer de istemedik. Hatta 2 arkadaşımızı gönderdik. Demek ki biz burada sıfır, bir kuruş para harcatmadan aynı mevcut kadroyla yolumuza devam ettik. Şu ana kadar da iyi gitmeye çalışıyoruz. Ama ikide bir benim olayı gündeme getirip başka isimleri gündeme getirmeyi doğur bulmuyorum. Ama sabretsinler benim mukavelem iki hafta sonra bitiyor. Benim gayem ligi Trabzonspor\'la beraber iyi bir yerde bitirmek\" dedi.

\"İKİ HAFTA SORA DEĞİŞİK AÇIKLAMALAR YAPACAĞIM\"

Çalımbay kendisiyle ilgili konuların konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı yineleyerek, \"Belki iki hafta sonra daha değişik açıklamalar yapacağım. Benim burada yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Benim ağzımdan hiçbir zaman şu oldu, bu oldu maddi sıkıntı yaşandı diye bir şey duyulması mümkün değil. Kim yazıyorsa benimle ilgili yazmasın, gündeme getirmesin. Herkes takımıyla ilgilensin ve sahip çıksın. Oyuncular bu konulardan yüzde yüz etkileniyor. Hepsi şu anda ne yapacakları konusunda bir kararsızlık içinde duruyorlar. Kimse farkında değil ve buradaki önemli şey takımla ilgilenilmesi ve önümüzdeki yıldan çok kalan 3 maça motive olunması. Bunun için de aylar var. Takıma ihtiyaç neyse yapılır, görüşmeler yapılır. Ama camiadan da yoğun bir şekilde kalan 3 maça konsantre olunmasını istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"BURAK HER ŞEYİNİ VERDİ\"

Trabzonspor\'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz\'ın inanılmaz şekilde fedakarlık yaparak oynadığına vurgu yapan Çalımbay, şunları söyledi:

\"Burak, inanılmaz şekilde fedakarlık yapıyor. Bir kere Burak net şekilde, sağlam bir şekilde oynasaydı biz bambaşka olurduk. Onun için bence Burak\'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Burak hakikaten her şeyini verdi, zaten sağlam olsaydı gol krallığını da yüzde yüz alıp gitmişti. Biz onun ne sıkıntılarla oynadığını biliyoruz. Oynamadığı maçlarda çok sıkıntı yaşadık. Demek değildir ki Rodallega ya da N\'Doye çok iyi değil. Ya da onlardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Oynadığı maç ve attığı gol sayısına bakın. Burada Burak\'ın konuşulacağına ona sahip çıkılması gerekiyor. \'Futbolcuların sıkıntısı var\' diyorum. Burak, \'benim gelmem nasıl doğruysa gitmem de doğru olabilir\' diyor. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama Burak\'ı buraya getirmek doğru değil. Bunların önünü kesmek gerekiyor. Biz hala futbolcu arkadaşlarımız iletişimsizlikten sıkıntı yaşıyor. Çıkıp, \'üç maçımız kaldı\' demiyoruz. Geçen hafta ben rica ettim başkandan geldi konuştu. Onun için buradaki konu oyuncularımızın maçlara konsantre olması. Önümüzdeki sene ne olacağı konusu ile uğraşmamaları gerekiyor. Üç maçtan sonra zaten herkes serbest. Geçen hafta öze dönüş dediler, tamam öze dönüş olabilir. Ben de kabul ediyorum. Trabzonspor\'un bir değişime gitmesi lazım\"

\"PARASINI ALAMAYAN FUTBOLCULAR BUNU SAHAYA YANSITIYOR\"

Trabzonspor\'a geldiğinden itibaren maddi sıkıntı olduğunu ifade eden Çalımbay, \"Bu takımı etkilemiyor diyemezsiniz, kesinlikle etkiliyor. Çünkü özellikle yabancı arkadaşlarımız para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman tabii ki onlardan etkilenecek. Bunlar gayet normal şeyler. Niye etkilenmesin, bu da sahaya yansıyor. Biz de diyoruz ki artık olan olmuş ortada bir gerçek var. Başkan başladığı zaman bir sıkıntı vardı ve başkan uğraşıyor. Ortada bir gerçek var; sıkıntı var. Onun için de oyuncu arkadaşlarımızı üç maça motive etmemiz gerekiyor. Her maça her antrenmanlara huzurlu bir şekilde çıkması gerekiyor. Onun için de bizim uğraşmamız gerekiyor. Önemli olan oyuncu arkadaşlarımızı çok iyi motive edip maçlara hazırlamamız gerektiğidir\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

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