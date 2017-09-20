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Çalılıkta bulunan Atatürk heykeliyle ilgili 3 gözaltı

Şüpheliler, 'Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar' kapsamında gözaltına alındı

20 Eylül 2017 14:53

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler mahallesindeki çalılık alanda Atatürk heykelinin bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, 'Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar' kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Antalya'da önceki gün Kepez ilçesi Göçerler mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykeli bulunmuştu. Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmıştı.

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