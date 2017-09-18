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Antalya'da çalılık alanda Atatürk heykeli bulundu

"Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmeli"

18 Eylül 2017 20:47

Antalya'da Göçerler mevkiinin arka kısımlarındaki çalılık alanda yaklaşık 2 metrelik Atatürk heykeli bulundu. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, "Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmelidir" dedi

Kepez İlçesi Göçerler mevkiindeki çalılık alanda yürüyüş yapan CHP delegesi Mustafa Çiftçi ile bölgedeki bir sitenin bekçisi, yaklaşık 2 metrelik fiberden yapılmış Atatürk heykelini yerde görünce CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'i bilgilendirdi.

Gazetecilerle birlikte Masa Dağı'ndaki alana giden Erdem, çalılıklar bırakılan Atatürk heykeli ile ilgili Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı arayarak, heykeli çalılıkların arasına bırakanların bulunmasını istedi.

Burada bir açıklamada bulunan Erdem, "Geldikleri günden beri Atatürk adını taşıyan ne varsa yıkmak için çaba harcayanlar, Türk lirasından Atatürk'ün resmini çıkartanlar, stadyumlardan adını kazıyanlar, milli eğitim müfredatından Atatürk ilke ve devrimlerini çıkartanlar, özgür ve bağımsız bir Türkiye'de yaşıyorsak Atatürk ve arkadaşlarına, atalarımıza borçlu olduklarını unutuyorlar. İçlerindeki kin ve nefret duygularını bir türlü yıkamıyor, atamızın heykelini buraya ormanlık alana atma cesaretini gösteriyorlar. Buradan Antalya valimiz sayın Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmelidir" dedi.

Emniyet güçleri heykeli incelenmek üzere olay yerinden alırken, soruşturma başlatıldı.

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