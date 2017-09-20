Çalılıkta bulunan Atatürk heykeliyle ilgili 3 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI- Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Heykele ise Kemer Belediyesi talip oldu.

18 Eylül Pazartesi günü Kepez Göçerler bölgesinde oturan CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisi, yürüyüş yaptıkları sırada çalılıklar içinde Atatürk heykeli buldu. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'e haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri bölgede incelemeler yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kepez Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, makilik alanda bulunan Atatürk heykelinin güvenilir bir yerde koruma altına alındığı açıklandı. Açıklamada, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli Mevkii\'ndeki asfalt yoldan 30 metre uzaktaki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette polyester malzemeden imal edilmiş, yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykelinin bulunduğu ve ihbar üzerine emniyet görevlilerinin harekete geçtiği kaydedildi.

CHP\'DEN SORU ÖNERGESİ VE SUÇ DUYURUSU

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Atatürk heykelinin çalılık içine atılmasıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. CHP Antalya İl Başkanlığı da heykeli makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

KEPEZ BELEDİYESİ DEPOSUNDAN ÇIKMIŞ

Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeli olduğunu kaydetti.

Bulunan heykelin 5 yıl önce herhangi bir zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeline benzediğinin fark edildiğini aktaran Tütüncü, bunun üzerine heykelin 5 yıldır özenle muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğü\'nün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Daha birkaç gün önce orada olduğu bilinen Atatürk heykelinin yerinde olmadığının tespit edildiğini vurgulayan Hakan Tütüncü, derhal Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulunduklarını ifade etti.

Tütüncü, ayrıca belediye bünyesinde, kasıt veya ihmale yönelik bir hususun bulunup bulunmadığının araştırılması için idari soruşturma başlatıldığını da aktarırken, \"Bilgimiz ve dahlimiz dışında gerçekleşen, kamuoyunda infiale sebep olan bu elim hadiseyi, en ağır biçimde ve şiddetle kınıyoruz. Kepez Belediyesi\'nin böyle talihsiz bir olayla yan yana anılması en büyük üzüntümüzdür. Söz konusu olayın fail ya da faillerinin bulunup hukuka teslim edilmesi için gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz\" dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başkan Tütüncü\'nün şikayetinin ardından, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda görevli 3 kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. İşlemleri süren şüphelilerin \'Atatürk\'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar\' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

KEMER BELEDİYESİ TALİP OLDU

Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, çalılıklar içinde bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykeline talip olduklarını açıkladı. Kültür Müdürlüğü aracılığıyla heykeli almak için başvuru yaptıklarını söyleyen Başkan Gül, \"Böyle bir olayın olduğunu ve Atamızın heykelinin yıkılıp atıldığını okudum. Artık son zamanlarda böyle hainleri görüyoruz. Bunun birkaç örneğini Türkiye\'de yaşadık. Atamızın heykellerini kırmaya çalışan hainler oldu. Ama biz Kemer Belediyesi olarak Atamıza bugüne kadar sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği Kıbrıs\'a götürüp diktiğimiz Atamızın heykelidir\" dedi.

\'BU HEYKELE TALİBİZ\'

Atatürk heykelinin atıldığını gördüğünde Kültür Müdürlüğü\'nü görevlendirdiğini anlatan Mustafa Gül, \"Bunun araştırılması ve alınıp Kemer\'de özel bir yere getirilmesi ve dikilmesi için araştırmalarımızı yapıyoruz. Antalya Emniyeti\'nde olduğunu duyduk. Oraya teslim edilmiş. Müdürümüze de rica edeceğim o da uygun görürse Atamızın o güzel heykelini getirip Kemer\'imizin en güzel köşelerinden birine koyup, bundan sonra vatandaşın gelip onun etrafında saygı duymasını, bize bu cumhuriyeti, bu ülkeyi bırakan o değerli büyük insanın yaşaması ve yaşatılması için gerekli hizmetleri yapacağız. Bu nedenle bu heykele talibiz\" diye konuştu.



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