Çalılık içindeki Atatürk heykeliyle ilgili soru önergesi (3)

ATATÜK HEYKELİ KEPEZ BELEDİYESİ\'NİN DEPOSUNDAN GÖTÜRÜLMÜŞ

Antalya\'nın Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi\'nde ormanlık alanda bulunan yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykelinin, kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeli olduğu kaydedildi. Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Göçerler Mahallesi\'nde boş bir arazide Atatürk heykelinin bulunduğuna ilişkin haberlerin basına yansıdığını ve bu haberlere vakıf olunmasının akabinde, olayın ilçeler sınırlarında gerçekleşmesi nedeniyle konuya hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Basında yer alan fotoğraflar incelendiğinde, haberlere konu Atatürk heykelinin, kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında, herhangi bir zarara uğramaması için kaldırılan Atatürk heykeline benzediğinin fark edildiğini kaydeden Tütüncü, bunun üzerine heykelin 5 yıldır özenle muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontroller yapıldığını ifade etti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha birkaç gün önce orada olduğu bilinen Atatürk heykelinin yerinde olmadığının tespit edildiğini vurgulayan Hakan Tütüncü, derhal Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulunduklarını ifade etti. Ayrıca Belediye bünyesinde, kasıt veya ihmale yönelik bir hususun bulunup bulunmadığının araştırılması için idari soruşturma başlatıldığını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

\"Hiç şüphesiz ki Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Kepez Belediyesi olarak bugüne kadar Atatürk\'ün aziz hatırasına her zaman sahip çıktık. Kendisinin manevi hatırasına herhangi bir saygısızlıkta bulunmak bir yana, fikirlerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Bu husus Antalya kamuoyu tarafından da yakından bilinmektedir. Bilgimiz ve dahlimiz dışında gerçekleşen, kamuoyunda infiale sebep olan bu elim hadiseyi, en ağır biçimde ve şiddetle kınıyoruz. Kepez Belediyesi\'nin böyle talihsiz bir olayla yan yana anılması en büyük üzüntümüzdür. Söz konusu olayın fail ya da faillerinin bulunup hukuka teslim edilmesi için gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz.\"

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde devam ettiğini işaret eden Hakan Tütüncü, sorumluların bir an evvel tespiti ile gerekli cezai işlemlerin yürütülmesi için kararlı olduklarının bilinmesini istedi.