Çalıkuşu'nun 'Sütlü Nuriye'si nasıl 33 kilo verdi?

Çalıkuşu dizisinin “Sütlü Nuriye”si Elif Sümbül Sert, 33 kilo vererek yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Doğumdan sonra aldığı kiloları veren Sert, 85 kilodan 52 kiloya indiğini belirterek, “Kadınlığımı unuttuğum bir dönemde yeniden âşık olmam, bunların enerjisiyle yeniden yaşadığımı hissettim. Her şeyin beyinde başlayıp bittiğini anladım. Mutluluk hormonu salgıladım. İki çocuğun sorumluluğu da beynimi sürekli aktif tuttu” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’nin sorularını yanıtlayan Elif Sümbül Sert yaşadıklarını anlattı.

Çalıkuşu’nın ‘Sütlü Nuriyesi’yken fıstığa nasıl geçiş yaptınız?

Biliyor musun aslında hep kilolu bir kadın değildim. Doğumdan sonra emzirme döneminde kilo problemi yaşamaya başladım. İlk bebeğimi doğurduğumda da aynı şeyi yaşamıştım.

Sebebi neymiş?

Sütü salgılatan hormon metabolizmamı durduruyor. Bu da bende geçici tiroit yapıyor.

Kaç kiloya çıkmıştınız?

85 kiloya kadar çıktım.

Bu, oyunculuk kariyerinizi nasıl etkiledi?

Ekrana ‘Aliye’ dizisiyle başladım. Bunu ‘Şöhret’, ‘Aşk Bir Hayal’ gibi projeler takip etti. Her şey yolunda giderken kilo aldım. Sonra verdim. Ama ardından ikinci çocuğuma hamile kaldım ve yine kilo aldım. Bu da tabii kariyerimi etkiledi. Artık bu işi yapamam dediğim bir döneme girdim. Hatta her şeyi bırakıp İstanbul’dan gidiyordum.

Zayıflamayı deneseydiniz...

Emzirme sürecinden sonra kilo vereceğimi biliyordum. Ama tam o sırada ‘Çalıkuşu’ dizisi için iri göğüslü, kilolu bir karakter aradıklarını söylediler. İşin içinde Çağan Irmak ve Timur Savcı olunca Assos’ta bebek emziriyorken geri döndüm. Bu süreçte gerekli tedaviye başladım. Bir de üzerine özel hayatımda stresli bir süreç başladı. İkinci çocuktan sonra eşimden ayrıldım.

Boşanmanızın sebebi kilolarınız mıydı?

Hayır, zaten mutsuz bir evlilikti. Biri altı, diğeri iki yaşında iki kızımla maddi manevi hiçbir destek olmaksızın yeni bir hayat kurmaya çalıştım.

Kiloluyken de harika hissediyordum

Kilolu dönemde bir oyuncu olarak çevreden baskı gördünüz mü?

İnsanlar kilolu olanların mutsuz olduğunu düşünüyor ama bu yanlış bir algı. Ben kiloluyken de kendimi harika hissediyordum. Göbeğim dışında vücudum hep estetik görünüyordu.

Şimdi kendinizi seksi ve çekici hissediyor musunuz?

Ben çok dişi enerjisi olan bir kadın değilim. Biraz maskülenim. Ama seksi görünmenin kiloyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir şey itiraf edeyim kiloluyken de çok güzel tepkiler alıyordum. Hatta şu anki halimi beğenmeyenler bile var.

Kilo vermek için diyet ve spor gibi şeyler yaptınız mı?

Hayır. Kendimi buluşum, kadınlığımı unuttuğum bir dönemde yeniden âşık olmam, bunların enerjisiyle yeniden yaşadığımı hissettim. Her şeyin beyinde başlayıp bittiğini anladım. Mutluluk hormonu salgıladım. İki çocuğun sorumluluğu da beynimi sürekli aktif tuttu.

İstediğiniz forma girdikten sonra ilk ne yaptınız?

85 kilodan 52 kiloya indim. Kilolu dönemimde belirlediğim, çok sevdiğim kıyafetler vardı. Onlara bakıp “Bunlara girebildiğim gün tamamdır” diyordum. Şimdi hepsine giriyorum. Hatta üzerimden bile düşüyorlar. Vücut formum değişti. İri kalçalıydım. Artık değilim. Bacaklarım inceldi.

İyi projelerde yer aldınız. Şimdiye kadar kariyerinizde patlama yapamama sebebi fiziksel değişimleriniz mi?

Evet olabilir. Zaten Fox’ta yeni başlayacak dizim ‘Kadim Dostum’da beni izleyenler şoka girecek. Çünkü ilk kez yüzüme bu kadar makyaj yapılıyor. Dişi, cesur, arsız bir karakter olarak karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum.

Babasız büyümek beni güçlü yaptı

"Eyersiz ata biniyorum, silah kullanıyorum, motosiklet tutkunuyum, pole dance (direk dansı) yapıyorum. Çoğu insanın yapamadığı şeyleri yapmak hoşuma gidiyor. Çocukluğumdan beri düşüp kalkmayı hareketli olmayı seviyorum. Bu doğuştan gelen bir şey. Balıkesirliyim. Annem ve babam öğretmendi. Ben küçük yaştayken ayrıldılar. Babasız büyüdüm. Belki bu yüzden hep güçlü olmaya çalıştım. İki abim var ama onlar babamla kaldılar. Ben ne babam, ne abilerimle görüştüm. Bu yaşadıklarım erkeklere bakışımı da etkiledi. Yanlış evliliğimin sebebi bile bu olabilir. 24 yaşımdayken kendimden 20 yaş büyük biriyle evlendim. Bir çizgi romancıydı. Birbirimizi çok tanımıyorduk ama ben bilinçaltımda çocuk yapmaya kanalize olmuştum. “Herhalde bu yüzden evlendim” diye düşünüyorum. Çocuklarım babalarıyla görüşüyor."

İlk defa kadın gibi hissediyorum

"Kilo verdikten sonra eski dizim ‘Çalıkuşu’ setindeki arkadaşlarımla karşılaştığımda bana dehşet içinde baktılar. Yeni görüntüme inanamıyorlar. Yeni erkek arkadaşımla da kiloluyken tanışmıştık. Beni o halimle daha çok seviyordu. Şimdi “Oğlan çocuğu gibisin. Gittikçe eriyorsun” diye dert yanıyor. İlk defa âşık oldum. Kendimi ilk defa kadın olarak hissetmeye başladım. Güzel bir dönemdeyim."