Çalıkuşu'nun köyü 40 yıl sonra aydınlığa kavuştu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan ve ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin’in romanında yer alan Çalıkuşu Feride’nin köyü Zeyniler'in 40 yıldır süren elektrik sorunu çözüldü. AKP Bursa Milletvekili İsmet Su, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Özgen Keskin, UEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ve yetkililerin kaltıldığı törenle, şehrin 3 kilometre ötesindeki köye elektrik verildi.

Merkez Yıldırım İlçesi’nde bulunan Zeyniler Köyü’nün, mahalle mi köy mü statüsüne geçeceği belirlenmediği için yıllardır elektrik bağlanmadı. Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen elektriği olmayan ve son yıllarda enerji ihtiyacı vatandaşların evlerine kurduğu jeneratörlerle karşılanan ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin’in romanında geçen Çalıkuşu Feride’nin köyü olarak bilinen Zeyniler, yeniden köy olmasıyla birlikte elektriğe kavuştu.

Törenle elektiriğe kavuştular

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından köye kurulan trafo ve elektrik hattı ile 150 yıllık köy aydınlandı. Köy meydanında yapılan törene AKP Bursa Milletvekili İsmet Su, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Özgen Keskin, UEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, yetkililer ve köy halkı katıldı.

'Turizm cenneti olacak'

Törende konuşan Vali Şahabettin Harput, Zeyniler köyünün yeşili, konukseverliği ile insanların huzur bulmak için geldikleri bir yer olduğunu belirterek, "Zeyniler önümüzdeki dönemde bir turizm cenneti de olacak. Ayak takımının değil, nezih insanların huzur içersinde günlerini geçireceği bir yer olacak. Reşat Nuri Güntekin, buradaki muhteşem doğanın, huzurun, yeşilin içinde kaybolduğu için burayı seçti. Bundan sonra bunu yaşatmak bizim görevimiz. Bugüne kadar deve kuşu hikayesi gibi köy, mahalle tartışması nedeniyle bu vatandaşlar karanlıkta kaldılar. Bunu hak etmiyorlardı. UEDAŞ bu hizmete sahip çıktı. Biz de sözümüzü yerine getirdik. Zeyniler artık hiç sönmemek üzere aydınlığa kavuştu" dedi.

Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Ak Parti’li Özgen Keskin de, Çalıkuşu Feride’nin köyü olarak bilinen Zeyniler Köyü’nde bulunan Feride’nin evini kamulaştırarak Reşat Nuri Güntekin Edebiyat Müzesi yapmak için köylülerden destek istedi.

'3 km ötedeki şehir gibi aydınlanacağız'

Köy Muhtarı Mahmut Yıldırır, 1800’lü yıllarda Rusya’dan göç eden Ahıska Türkleri’nin kurduğu köyün yeniden canlandığını söyledi. Zeyniler’in ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin’in Çalışıkuşu romanındaki köy öğretmenine esin kaynağı olan Feride’nin tüm yaşamını geçirdiği yer olduğunu anlatan Yıldırır, "Zeyniler yeşilin en güzel tonlarının bulunduğu verimli topraklar. 40 yıl önce köyümüze yol açıldı. Şimdi rahatça gidip gelebiliyoruz. Daha dün mum, gaz lambası ile aydınlanıyorduk. Evlerimizde lüks diye anılan aydınlatma lambası bazen bize gerçekten lüks geliyordu. En büyük hayalimiz gerçek oldu. Artık köyümüz 3 kilometre ötedeki şehir gibi aydınlanacak. Sokak lambalarımız ışık saçacak, evlerimizde elektrikli aletlerimizi kullanabileceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile trafo açılarak köydeki evlere elektrik verildi.