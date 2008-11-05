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Kültür-Sanat

Çalıkuşu evi müze oldu

Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanı Çalıkuşu'nun kahramanlarından Feride'nin yaşadığı ev olarak bilinen, "Çalıkuşu Evi", restorasyonunun ardından h

05 Kasım 2008 02:00

Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanı Çalıkuşu'nun kahramanlarından Feride'nin yaşadığı ev olarak bilinen, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki "Çalıkuşu Evi", restorasyonunun ardından hizmete açıldı.

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde 1. derece sit alanında bulunan tarihi binanın, Kuşadası Belediyesinin kentsel dönüşüm programı kapsamında kamulaştırılarak restore edilmesinin ardından Çalıkuşu Evi, "Geçmişten Geleceğe Kuşadası 2" sempozyumu kapsamında düzenlenen törenle açıldı.

Aydın Valisi Mustafa Malay, açılışta yaptığı konuşmada, binanın hem tarihi anlamda hem de edebiyat alanında büyük önem taşıdığını belirterek, "Çalıkuşu Evi'nin restorasyonu, Kuşadası'ndaki diğer eski evlerin kazanılmasında önemli örnek teşkil edecek" dedi.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de kültür evi olarak kullanılacak binanın, aynı zamanda ÇEKÜL İletişim Merkezi olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Evin açılışı nedeniyle Kuşadası'nda sahnelenen "Çalıkuşu" adlı tiyatro oyununda rol alan Deniz Türkali, Tarık Pabuççuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Atılgan Gümüş ve Mehmet Ulay ise açılışta bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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