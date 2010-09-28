-ÇALIK HOLDİNG'E 34 MİLYON AVRO KREDİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Çalık Holding, Türkiye Kalkınma Bankası ile 34 milyon avro tutarında yenilenebilir enerji kredisi anlaşması imzaladı. Çalık Holding açıklamasına göre, Rize'nin Güneysu ilçesinde inşa edilmekte olan Adacami Hidroelektrik Santrali'nin (HES) finansmanında kullanılacak kredi, Holding iştiraklerinden Adacami Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Türkiye Kalkınma Bankası arasında imzalandı. Çalık Holding'de gerçekleştirilen imza törenine Çalık Holding CEO'su Berat Albayrak ve Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah Çelik ile banka yetkililerinin katıldığı belirtildi. Kredinin vadesi, 3 yılı ödemesiz 12 yıl olarak belirlendi. Açıklamada, ''Yapımına Aralık 2009'da başlanan ve yaklaşık 2,5 yılda tamamlanacak Adacami HES'in toplam maliyeti KDV dahil 44 milyon avro olacak. 250 kişinin inşaatında görev aldığı HES sayesinde, yaklaşık 53 bin kişilik bir yerleşim alanının elektrik ihtiyacı karşılanacak'' denildi.