Çalık Holding CEO'su Berat Albayrak görevinden ayrılıyor

Çalık Holding Üst Yöneticisi (CEO) Berat Albayrak'ın yılsonu itibariyle görevinden ayrılacağı duyuruldu.

Dr. Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasıyla ilgili olarak Çalık Holding'den şu açıklama yapıldı: "Yaklaşık 15 senedir Çalık Holding'in faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda çalışan Dr. Berat Albayrak'ın Aralık sonunda görevinden ayrılacağı bildirildi.

Profesyonel iş hayatına 1996 yılında adım atan Albayrak, Çalık Holding bünyesine 1999 senesinde Hazine Uzmanı olarak katıldı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok farklı pozisyonlarda görev alan Albayrak, 2007 yılından beri CEO'luk görevini sürdürüyordu. Çalık Holding bünyesinde birçok ilklere ve başarılara imza attıklarını ifade eden Albayrak, yaklaşık 15 yıldır Çalık Grubu bünyesinde çalışıyordu."