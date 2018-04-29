California'nın şarap üretim bölgesinde yangınlar

ABD'nin California eyaletinde, şarap üretimiyle bilinen bölgelerde hızla yayılan yangın bir kişiyi ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı.

Kaybolanlar da olduğu belirtilirken, büyük bir tahliye işlemi başlatıldı.

Üzüm bağlarıyla ünlü Napa, Sonoma ve Yuba bölgelerinden 20 bin dolayında kişi kaçmak zorunda kaldı.

İtfaiye görevlilerinin alevlerle mücadelesi sürerken, California Valisi acil durum ilan etti.

California Orman ve Yangın Koruma Kurumu'nun başı Kim Pimlott, yangında 1500 dolayında evin tahrip olduğunu söyledi.

Pazar gecesi başlayan yangının nasıl çıktığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer, hava koşullarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Mendonico bölgesinde bir kişi ölürken, bölgede yaralananlar ve haber alınamayanlar da olduğu kaydedildi.

Üzüm bağlarında çalışan onlarca kişi hava yoluyla tahliye edildi.

Alevlerin, rüzgar, düşük nem oranı ve sıcak, kuru hava nedeniyle hızla yayıldığı belirtiliyor.

Geçen ay California eyaletindeki Los Angeles kenti, tarihindeki en büyük orman yangınlarını yaşamıştı.