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BBC Türkçe

California'daki yangınlarda ölü sayısı 29'a çıktı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyini etkisi altına alan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 29'a çıkarken, yetkililer koşulların daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Ölü sayısındaki artışla felaket, 84 yıldır en çok can kaybına yol açan yangın

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin California eyaletinin kuzeyini etkisi altına alan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 29'a çıkarken, yetkililer koşulların daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Eylaletin şarap üretimiyle meşhur bölgelerinde çıkan en az 22 farklı yangında yüzlrce kişiden de haber alınamadığı belirtiliyor.

Alevlerle sekiz bin itfaiyeci mücadele ediyor.

Alevler 3500 evi ve yaklaşık 70 bin hektarlık bir alanı yok ederken, 25 bin kişinin de evlerinden olmasına yol açtı.

Sonoma bölgesind 15, Mendocino bölgesinde sekiz, Yuba bölgesinde dört ve Napa bölgesinde iki kişinin öldüğü bildiriliyor.

Ölü sayısının 29'a çıkmasıyla, bu son felaket 1933'ten bu yana en çok sayıda kişinin öldüğü orman yangını oldu.

Alevleri besleyen güçlü rüzgar son günlerde biraz yavaşlasa da, uzmanlar bu gece yeniden hızlanacağını belirtiyor.

California Acil Hizmetler Direktörü Mark Ghilarducci "Acil durumdan çıkmaya yaklaşmadık bile" dedi.

Geçen Pazar gecesi başlayan yangınlara neyin yol açtığı bilinmiyor, ancak yetkililer sert rüzgarların patlattığı elektrik hatlarının yangının nedeni olabileceğini söylüyor.

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