California'daki yangınlar: 15 ölü, 155 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde yaşanan yangınlarda ölü sayısı 15'e çıkarken, polis 150'den fazla kişiden de haber alınamadığını söyledi.

Önceki gün başlayan yangınlarda 1500 evin de yandığı kaydedildi.

Eyaletin şarap üretimiyle meşhur bölgelerinde yaşanan yangınlardaki ölümlerin dokuzunun Sonoma bölgesinde olduğu belirtildi.

Yangından en çok etkilenen San Fransisco'nun kuzeyindeki Santa Rosa kasabasının tamamen alevlerle yok olduğu bildirildi.

Sonoma Bölgesi polisi 155 kişiden hala haber alınamadığını, ancak bunun tahliye işlemindeki kaostan da kaynaklanabileceğini söyledi.

Polis, komşu Napa Bölgesi'ndeki yangın kurbanları arasında 100 yaşındaki Charles Rippey ve 98 yaşındaki eşi Sarah'ın da bulunduğunu belirtti.

Yangınlar California tarihindeki en çok can alan yangın felaketlerinden biri ve duman 100 kilometre uzaklıktaki San Fransisco'dan bile görülebiliyor.

Son 24 saatte 26 bin hektarlık alanda 17'den fazla farklı yangın çıktığı kaydedildi.

Yetkililer, haber alınamayanlara ulaşmaya çalıştıklarını, ancak ölü sayısının artmasından da endişeli olduklarını söyledi.

91 bin ev ve iş yerine de elektrik verilemiyor.

California Valisi Jerry Brown, Sonoma, Napa ve diğer beş bölgede acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump da acil durum ilanını onayladı ve böylece bölgeye federal yardım yapılmasının da önü açıldı.