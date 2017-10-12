California'daki yangın etkisini artıracak

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD’nin California eyaletinde en az 23 kişinin hayatını kaybettiği yangının, etkisini artırabileceği belirtildi. Yangının itfaiyecilerin elde ettiği kısıtlı kontrolün etkilerini silerek ivme kazanabileceği kaydedilirken, saatte 72 kilometre hıza ulaşan rüzgâr ve nem oranındaki düşüklüğün buna sebep olduğu kaydedildi.

Associated Press’e konuşan itfaiye şefi Ken Pimlott, “Durum düzelmeden önce daha da kötüye gidecek” dedi. Yangının genişleyebileceği alandaki tüm evlerin tahliye edildiğini aktaran Pimlott, sokakların bomboş kaldığını ve tek hareketliliğin gökten kar taneleri gibi yağan küller olduğunu söyledi.

Çarşamba günü itibariyle 22 farklı yangın koridoru olduğunu kaydeden federal itfaiye servisinin sözcüsü Daniel Berlan da bunların 17’sinin bir gün önceden devam ettiğini ifade etti. Yetkililer, ayrı yangınların birleşerek büyük felaketlere sebep olmasından korktuklarını açıklarken, bölgede daha önce de yangınlar yaşandığına dikkat çeken California Valisi Jerry Brown, “Bu en büyüğü, en ciddisi ve daha bitmedi” diye konuştu.

On binlerce insan evlerini tahliye etti

Helikopterler, yangın söndürme uçakları ve binlerce itfaiyecinin katıldığı çalışmalar dördüncü gününe girdi. İtfaiyenin şimdiye kadar söndürme çalışmalarından çok “can güvenliğini sağlamaya” odaklandığı belirtilirken, yaklaşık 700 kilometrekarelik alanı etkileyen yangın nedeniyle on binlerce insan evlerini tahliye etti. Kurtarma görevlileri, birçok noktada alevlerin itfaiyecilerden daha hızlı ilerlediğini belirtti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuyor.

Yangınların başlamasının ardından California Valisi Brown, Sonoma, Napa ve diğer beş bölgede acil durum ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump da acil durum ilanını ve bölgeye federal yardım yapılmasını onaylamıştı.