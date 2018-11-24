California'daki yağmur, yangını neredeyse söndürdü ama arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

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ABD'nin California eyaletinde çıkan, 86 kişinin hayatını kaybettiği ve 560 kişinin hala kayıp olduğu orman yangını sağanak yağmurun da etkisiyle sönmeye başladı. Ancak yağan sağanak yağmur alanda yürümeyi çok zorlaştırdığı ve sert rüzgarlar da ağaçların devrilmesine neden olduğu için arama kurtarma çalışmaları zorlaştı.

Associated Press'te yer alan habere göre birçok arama kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Kayıp olduğu bildirilen 560 kişinin bulunması için yaklaşık 800 kurtarma görevlisi çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerinden birine liderlik yapan Craig Covey, artık ormanın içinde kayıp olan insanların hayatını kaybettiğini ima ederek "artık hayat kurtarmıyoruz" dedi ve arama kurtarma çalışmalarının daha çok orman içinde hayatını kaybedenlere ulaşmak için yapıldığını belirtti. Bu sebepten dolayı çoğu ekip lideri, kurtarma görevlilerini riske atmak istemedi.

Birkaç gündür şiddetli bir şekilde devam eden sağanak yağmur yangının yayılmasını engelledi ve artık yangını sönme noktasına getirdi. Fırtınalı hava geçtikten sonra yetkililer yangının durumunu konuşmak için bir toplantı yapacak. Yağmurdan sonra yangının itfaiyeciler tarafından söndürülebilecek duruma gelmesi bekleniyor.