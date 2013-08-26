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Yaşam

California'daki orman yangını uzaydan görüntülendi

Yaklaşık 3 bin itfaiye görevlisi yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etse de, alevlerin sadece yüzde 5'i kontrol altında

26 Ağustos 2013 12:30

ABD’nin California eyaletindeki orman yangını bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Yangın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) da görüntülendi.

Günlerdir devam eden yangın günde 15 bin turistin ziyaret ettiği Yosemite Ulusal Parkı’na doğru yaklaşıyor.

500 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın binlerce hektarlık alanı kül etti, 5 bin evin de tehlikde olduğu belirtiliyor. Binlerce kişiye evlerini terk etme çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 3 bin itfaiye görevlisi yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etse de, alevlerin sadece yüzde 5'i kontrol altında.

Yangın, San Francisco kentine su sağlayan kaynakları da tehdit ediyor.

Alevlerin bölgedeki baraj gölüne sadece 6 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, arazinin dik yapısının söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydediyor.

Gelişmeler üzerine California valisi, olağanüstü durum ilan etti.

Bu yıl ABD’nin batısında yağmur ve kar yağışının çok az gerçekleşmesi nedeniyle orman yangınlarının arttığı belirtiliyor.

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