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BBC Türkçe

California'da yüzlerce ev yandı, 110 bin kişi tahliye edildi

Evini tahliye edenler arasında ünlü isimler de var

29 Nisan 2018 20:30

California'da çıkan orman yangınları sonucu aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu yaklaşık 110 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yanan evlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Bine yakın itafiyecinin müdahale ettiği yangınlar, kuru ve sert şekilde esen rüzgarlı hava nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

Lüks evlerin ve malikanelerin bulunduğu Bel Air bölgesindeki alevlere müdahale eden itfaiye birimleri, bu bölgedeki yangının halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Bölgede evleri bulunan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan paylaşımlar yapıyor.

Onlardan biri olan Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, Twitter hesabı aracılığıyla, "Interstate 405'te ilerliyorum ve arabamın üzerine küller düşüyor" mesajını paylaştı.

Aynı karayolu üzerinde akşam saatlerinde ilerleyen bir araçtan çekilen görüntü 24 saat içinde 300 binden fazla kere paylaşıldı.

https://twitter.com/WLV_investor/status/938410022538682368

Paris Hilton da Twitter heabından, "LA (Los Angeles) yangını korkunç. Evim şu anda tahliye ediliyor" diyerek itfaiye erlerine teşekkür etti.

Farklı noktalara yayılan yangın, medya devi Rupert Murdoch, oyuncu Gwyneth Paltrow ve şarkıcı Cher'in de evlerinin bulunduğu bölgeye yayıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronot Randy Brevik de yangın bölgesinin üzerinden geçerken çektiği fotoğrafları paylaştı.

Ekim ayında çıkan yangınlarda en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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