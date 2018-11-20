California yangınında ölü sayısı 77'ye yükseldi, 993 kişi kayıp!

ABD’nin California eyaleti, tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye yükselirken 993 kişi kayıp. Yetkililer, Paradise kasabasını haritadan silen yangında kaybolanlara ulaşmaya çalışıyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, bazı bölge sakinlerinin yoğun trafikte kaçmaya çalışırken arabalarında can verdiği belirtiliyor. Yetkililer, kayıp listesinde yer alan kişilerin bazılarının hâlâ hayatta olduğunu fakat kendilerine bilgi veremediğini umuyor. Ancak saha çalışmalarında da, DNA testlerine tabi tutulmak üzere insan kalıntısı olabilecek her şey toplanıyor.

8 Kasım’da başlayan yangının şu an için yüzde 65’i kontrol altına alınmış durumda. Bu hafta yapması beklenen yağmurun ise bir yandan alevleri yatıştırması, bir yandan da evlerini terk edip çadırlarda yaşamak zorunda kalan binlerce yaşamını iyice zorlaştırması bekleniyor. Yangın nedeniyle 46 bin kişi evlerini tahliye etti. Bu kişilerin bazıları ailelerinin yanına yerleşse de, bazıları araçlarının dışında kamp yapıyor.