California Üniversitesi, yüzlerce kadını taciz eden doktorla ilgili davada 243 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD’da California Üniversitesi (UCLA), yüzlerce kadının üniversitenin eski jinekoloğu hakkındaki cinsel istismar suçlamalarının ardından 243.6 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, UCLA’deki cinsel taciz skandalında 203 kadın, okulun eski jinekoloğu Dr. James Heaps’in kendilerini taciz ettiğini açıklamıştı. Açılan 50 farklı davanın sonunda anlaşmaya varıldı.

ABD’da California Üniversitesi (UCLA), yüzlerce kadının üniversitenin eski jinekoloğu hakkındaki cinsel istismar suçlamalarının ardından 243.6 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, UCLA’deki cinsel taciz skandalında 203 kadın, okulun eski jinekoloğu Dr. James Heaps’in kendilerini taciz ettiğini açıklamıştı. Açılan 50 farklı davanın sonunda anlaşmaya varıldı.

Okul, suçlamada bulunan bütün kadınlara 1.2 milyon dolar tazminat verecek.

Davada, UCLA’in yıllar süren şikâyetleri görmezden geldiği, istismarın biliçli bir şekilde üzerini örttüğü de belirtildi.

UCLA'dan yapılan açıklamada, "Heaps tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen davranışın üniversitenin değerlerine aykırı olduğu ve şiddetle kınandığı" ifade edildi."

Davada, UCLA’in yıllar süren şikâyetleri görmezden geldiği, istismarın biliçli bir şekilde üzerini örttüğü de belirtildi.

UCLA'dan yapılan açıklamada, "Heaps tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen davranışın üniversitenin değerlerine aykırı olduğu ve şiddetle kınandığı" ifade edildi."