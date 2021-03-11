California'daki aşı randevu sisteminde teknik hata oldu; yüzlerce Hollywood ve medya çalışanı aşı sırasındakiler yerine kayıt yaptırdı

ABD'de California'nın Pasadena kentinde açılan bir Koronavirüs aşılama kliniğinde oluşan teknik problemden yararlanan çok sayıda kişi aşı sırası gelmediği hâlde kayıt oldu. Medya sektörü ve Hollywood'da çalışanların çoğunluğunu oluşturduğu yüzlerce kişi aşı sırası gelen yaşlılar ve risk grubundakiler yerine aşı randevusu aldı.

Los Angeles Times'ta yer alan habere göre, bir gazeteci Pasadena şehri için sırası gelen ve aşı randevusu almak isteyenlere özel bir linkin kendisine ulaşmasıyla sağlık yetkililerine başvurdu. Gazetecinin ulaşması üzerine yapılan incelemede özellikle medya sektöründe yayılan link nedeniyle öncelik sırasında olan yaşlılar, risk grubundaki meslekler ve sağlık çalışanları yerine yüzlerce Hollywood ve medya çalışanının aşı randevusu aldığı ortaya çıktı.

Şehir sözcüsü Lisa Derderian, sırası gelmediği hâlde randevu alanların yapım şirketinde, televizyonlarda, gazetelerde ve dizilerde çalışanlar olduğunu söyledi. Derderian "Maalesef medya sektöründen biri aşı sistemi linkini paylaşmış" dedi.

Söz konusu sorunun çözülebilmesi için şehrin aşılama programı şimdilik durduruldu.

California eyaleti şu anda sağlık çalışanları, yaşlılar ve risk grubundaki mesleklerde çalışan kişileri aşılama programında öncelik sırasında alıyor.

Aşılma tesisi işlemeye başlasaydı şehrin en büyük aşı merkezi olacaktı.