California'da sokağı 40 bin arı bastı; çok sayıda insan hastaneye kaldırıldı

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ABD'nin California eyaletinde 40 bin 'Katil arı' olarak bilinen Afrikalaştırılmış arı bir sokağı bastı. Arıların ortaya çıkmasının ardından çok sayıda insan hastaneye kaldırıldı. Sokak kapatıldı.

California'da bir otelin saçaklarından yaklaşık 40 bin arı sokağa döküldü. Çok sayıda vatandaş arı sokması nedeniyle hastaneye giderken sokağı basan arı türünün Doğu Afrika ova bal arısının çeşitli Avrupa bal arılarıyla melezlenmesi ile üretilen 'Afrikalaştırılmış arı' olduğu belirlendi. Arı baskını nedeniyle sokak giriş çıkışı kapatıldı.

Kentte arı baskını haberini alan polis ve itfaiye olay yerine gitti. Los Angeles Arıcı Birliği'nden Dave Williams, "Bir şey onları tetikledi bu ses veya titreşim olabilir" dedi.

Williams, "Biz arıcıyız, onları öldürmek istemiyoruz fakat kamu sağlığı söz konusu olduğunda bu yapılabilir" dedi.