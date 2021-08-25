California'da günlerdir süren orman yangını Tahoe Gölü'ne yaklaştı

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları, turistik yerleşim bölgelerinin olduğu Tahoe Gölü'ne yaklaşmaya başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'ndan Thom Porter, şu ana kadar yalnızca yüzde 9'u kontrol altına alınabilen Caldor yangınının ülkedeki yangınla mücadelede en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Porter, "Yangın şimdi Tahoe Gölü'nün kapısını çalıyor. Buraya yetişmemesi için tüm çabalarımızla çalışıyoruz" dedi.

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Caldor yangını şu ana kadar, El Dorado ulusal ormanının 446 kilometre kare alanını ve 630'dan fazla binayı etkiledi.

Bölgede çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 43 bin Californialının tahliye emri kapsamında olduğu ve 500’den fazla evde yaşayanların barınaklara yerleştiği ifade ediliyor.