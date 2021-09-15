California'da görevden alma referandumunu Demokrat Vali Newsom kazandı

ABD medyası, California'da görevden alma referandumunu Vali Gavin Newsom'un kazandığını projekte etti. Pandemi döneminde aldığı kararlar nedeniyle Cumhuriyetçilerin görevden almaya çalıştığı Newsom, dönemini tamamlayabilecek.

Sandıkta güven tazeleyen Newsom, "Bu gece ifade edilen tek şey 'hayır' değildi. Bilime, aşılara ve bu pandemiyi bitirmeye 'evet' dedik" ifadelerini kullandı.

ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti olan California bir Demokrat Parti kalesi olarak öne çıksa da, seçmenin ilgisiz görünmesiyle Cumhuriyetçiler referandumun yapılmasını mümkün kılmıştı. Referandum günü ise Demokrat seçmenin sandığa gitmesiyle Newsom ciddi bir farkla pozisyonunu korudu.

Newsom'ın en büyük rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi radyo programcısı ve Trump destekçisi Larry Elder, yenilgiyi kabul etti. Elder, "Muharebeyi kaybetmiş olabiliriz, ama savaşı kazancağız" dedi.

Görevden alma referandumu nedir?

California’da valilerin göreve gelirken aldıkları oy sayısının yüzde 12’si kadar imza toplandığında görevden alma referandumu düzenleniyor.