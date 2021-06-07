California'da bir yargıç, 30 yıldır süren taarruz silahı yasağını "anayasaya aykırı" buldu

ABD'nin California eyaletinde, bir yargıç 30 yıldır süren taatruz silahı yasağının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi. Silahlı saldırıların sık yaşandığı ABD'de daha sıkı silah yasaları olması gerektiğini savunanlar tarafından tepkiyle karşılanan kararın temyize gitmesi için 30 gün bulunuyor.

The New York Times'ta yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletinde San Diego'dan federal yargıç Roger Benitez, eyalette 30 yıldır yürürlükte olan taarruz silahı yasağının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Benitez, 30 yıl süren yasağın eyalet yetkilerini aştığını ve anayasanın ikinci ek maddesine aykırı olduğunu savundu.

Yargıç Benitez, mahkeme kararında söz konusu silahları "İsveç çakısına" benzetti. Kararda şu ifadeler yer aldı: "İsveç Ordu Çakısı gibi popüler AR-15 silahları da ev savunma ve savaş silahlarının mükemmel bir kombinasyonu. Anayasanın İkinci ek maddesi, eyaletlerin bu tür bir politikayı dayatmasına izin vermiyor."

California Valisi Gavin Newsom, mahkeme kararına tepki göstererek "Kamu güvenliğine ve masum Californialıların hayatlarında doğrudan bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararına temyiz için verilen 30 gün sürenin ardından karar yürürlüğe girecek.

California'da 1989 yılında bir silahlı saldırganın ortaokula düzenlediği saldırıda beş çocuk hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından dönemin Cumhuriyetçi Valisi, taarruz silahı yasağını imzalamıştı.