California'da aşırı sıcak üstüne yangınlar; olağanüstü hâl ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde tarihi bir sıcaklık yaşanırken aynı zamanda çıkan onlarca yangın valinin olağanüstü hâl ilan etmesine neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, "California bu ekstrem durumlarla mücadele ederken insanları güvende tutmak için gereken her ekibi yolluyoruz" dedi. Eyaletin Sonoma, San Mateo, Napa, Butte, Nevada, Monterey bölgelerinde çeşitli boyutlarda yangınlar çıktığı belirtilid.

Bazı yanıgnların nedeninin aşırı sıcaklıkta düşen yıldırım olduğu belirtildi.

Dünyada kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığın ABD'nin California eyaletinde Death Valley Ulusal Park'ta görüldüğü belirtilmiş, Death Valley Ulusal Parkı'nda dün sıcaklık 54.4 dereceye kadar yükselmişti.

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