"Kaydedilen en sıcak hava olabilir": California'da 54.4 derece görüldü!

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Dünyada kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığın ABD'nin California eyaletinde Death Valley Ulusal Park'ta görüldüğü belirtildi. Death Valley Ulusal Parkı'nda dün sıcaklık 54.4 dereceye kadar yükseldi.

BBC'nin aktardığına göre, ABD'nin batısında sıcaklıkların daha da artması beklenirken, California eyaletinde bulunan Death Valley Ulusal Parkı'nda termometreler 54.4 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın dünyada kaydedilen en yüksek derece olduğu belirtilirken ABD Ulusal Meteoroloji Servisi kayıtları araştırmaya başladı.

Death Valley Ulusal Parkı'nda çalışan Brandi Stewart, sıcak havayı "Baskı yapan bir sıcak gibi ve yüzünüze doğru vuruyor" sözleriyle anlattı. Stewart, "Dışarı çıktığınızda yüzünüze birden fazla saç kurutma makinesi çalıştırılıyor gibi hissediyorsunuz. Fırına girer gibi sıcağı hissediyorsunuz" dedi.

Dün kaydedilen 54.4 dereceden önce rekor sıcaklığın yine Death Valley Ulusal Parkı'nda 2013 yılında 54 derece olduğu belirtildi.

ABD'de sıcak hava dalgası, güney batıdaki Arizona'dan kuzey batıdaki Washington eyaletine kadar uzanıyor. Sıcaklıkların gelecek hafta artmaya devam etmesi bekleniyor. Sıcak havadan etkilenen California'da dün elektriklerin gitmesi eyalette pandemi ve sıcak hava dalgasının ortasında yaşanan aksaklıkla ilgili soruşturma başlatılmasına neden oldu.