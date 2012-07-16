Çalı çırpıyla telefonunuzu şarj edin

Birbirinden farklı fonksiyonlara sahip şarj aletleri birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. BioLite şirketinin tasarımı olan CampStove de onlardan biri.

log.com.tr'de yer alan habere göre; BioLite CampStove, adından da anlaşılabileceği üzere ateşle çalışan bir şarj aleti. Özel haznesinde yaktığınız materyallerin yaydığı ısıyı elektrik enerjisine dönüştüren bir çeşit jeneratör.

Kullanım alanı, elektrikten ve ek enerji kaynaklarından uzak olduğunuz vahşi doğa. Şayet dağ başındayken telefonunuzun veya tabletinizin şarjı biterse, aletin haznesine çalı çırpı, kozalak, kuru yaprak vb. yanıcı bir materyal atıp tutuşturmanız yeterli. Sonrasında ortaya çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle, USB bağlantısı üzerinden cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Üstelik, gerçek bir ateşten yararlandığınız için yalnızca şarjla yetinmeyip su kaynatabilir veya yemeklerinizi de ısıtabilirsiniz. CampStove fiyatı ise 129 dolar.