Çalhanoğlu Bayburt'ta

Spor Toto 3. Lig 1. Grup\'ta mücadele eden Bayburtspor, yeni sezon öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhaoğlu\'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu\'nu renklerine bağladı.

Babası Hüseyin Çalhanoğlu ile birlikte Bayburtspor tesislerine gelerek 1 yıllık sözleşmeyi imzalayan 21 yaşındaki genç futbolcu, \"Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermek. İnşallah takımımızla birlikte bir üst lige çıkarız\" dedi.

19 Nisan 1995 Almanya doğumlu olan Muhammed Çalhanoğlu, orta sahada oynuyor. İki ayağını da çok iyi kullanıp, frikiklerde de etkili olan genç oyuncu, sezon başında Gümüşhanespor formasıyla 7 maça çıktı. Kupada ise 2 golü bulunuyor. Muhammed U16-U17 milli takımda da forma giydi.

İSTANBUL / DHA