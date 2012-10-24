Çalgı Çengi 2'nin çekimleri başladı

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir, Çalgı Çangi filminin devamının çekimlerine başladı.

Selçuk Aydemir, twitter hesabından ‘Çalgı Çengi 2 - Ankara çekimleri gün 1 sahne 1... Haydi bakam’ twitiyle birlikte filmden bir de kare paylaştı.

Başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın oynadığı 2010 yapımı Çalgı Çengi, izleyici tarafında çok beğenilmiş, ikili önce Behzat Ç . dizisinde aynı karakterlerle konuk oyuncu olarak yer almış, ardından kendi isimleriyle halen yayınlanan ‘İşler Güçler’ dizisine başlamıştı.