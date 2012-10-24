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Kültür-Sanat

Çalgı Çengi 2'nin çekimleri başladı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmden ilk fotoğrafı...

24 Ekim 2012 00:45

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir, Çalgı Çangi filminin devamının çekimlerine başladı.

Selçuk Aydemir, twitter hesabından ‘Çalgı Çengi 2 - Ankara çekimleri gün 1 sahne 1... Haydi bakam’ twitiyle birlikte filmden bir de kare paylaştı. 
 
Başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın oynadığı 2010 yapımı Çalgı Çengi, izleyici tarafında çok beğenilmiş, ikili önce Behzat Ç . dizisinde aynı karakterlerle konuk oyuncu olarak yer almış, ardından kendi isimleriyle halen yayınlanan ‘İşler Güçler’ dizisine başlamıştı.

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çalgı çengi 2ahmet kuralmurat cemcir

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