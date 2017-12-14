Çaldıran buz kesti

Seracettin SEÇKİN/ÇALDIRAN(Van), (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde aşırı soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 32 dereceye düştüğü ilçede, buz tutan ağaçlar karpostallık görüntülere bürünürken, aşırı soğuklardan en çok öğrenciler etkilendi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken,Çaldıran İlçesi\'nde gece eksi 32 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların dalları buz tuttu. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 35, gündüz ise yine sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu başta dereler, göletler olmak üzere her şey adeta buz kesti.

İlçe merkezinde buz tutan ağaçlar karpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuktan en çok etkilenenler ise, sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler oldu.



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