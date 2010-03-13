Çaldıkları tabloları müzeye satmak istemişler

T24- 18 eserin kaybolmasıyla gündeme gelen Resim ve Heykel Müzesi'nden üç resim çaldığı iddia edilen bir görevli hakkında dava açıldı. Arkasında müze numarası olan 4 tablonun da müzeye satılmak istendiği iddia edildi.

Ankara'daki Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Osman Gündoğdu'nun şikayetinin ardından açılan davanın iddianamesinde, Ocak 2009'da, Prof. Dr. Dinçer Erimez, müze müdürünü arayarak, ofisine tanımadığı 4 kişinin geldiğini, bu kişilerin üç tabloyu satmak istediklerini ancak tabloların arkasında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin envanter numarasının bulunduğunu gördüğünü bildirdiği kaydedildi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından müzeden, değeri 600 bin TL olan resimleri çaldığı iddiasıyla güvenlik görevlisi V.T. gözaltına alındı. Resimlerin ise daha sonra müze bahçesine atılmış vaziyette bulunduğu öne sürüldü.

Prof. Dr. Erimez'in müvekkilini sicil dosyasındaki fotoğrafından teşhis ettiğini, müvekkilinin ise Erimez ile yüzleştirilmeyi talep ettiğini bildiren Güner, müvekkili hakkında soruşturma yürüten müfettişin ''Müzede eksik eser yoktur'' raporu sunduğunu, daha sonra yeni sayım sonucunda eksikler ortaya çıkınca, müfettiş hakkında ceza davası açıldığını iddia etti.