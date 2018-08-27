Çaldıkları parayla Antalya'da lüks tatil yapmışlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2010 yılında kayınvalidesi öldüren, boşandığı eşini yaralayan Yasin İlbaş\'ın Sivas\'ta bir kişinin 16 bin 300 lirasını dolandırdığı, bu parayla da Antalya\'da 5 yıldızlı lüks tatil yaptığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İlbaş, Sivas\'ta bir vatandaşı oyalayarak 16 bin 300 lirasını çaldı. Olayın ardından şüpheliler kaçtıkları otomobille Adana\'da yakalandı. Gözaltına alınan Fırat Ç., Hasan D., ve üzerinde Eray İ., adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Yasin İlbaş sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği polisleri, Yasin İlbaş\'ın 2010 yılında, 1,5 yaşındaki kızını kendisine göstermedikleri için kayınvalidesi Gülten Sansür\'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür\'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevin\'den 9 ay önce firar ettiğini öğrendi.

Şüphelilerin ise olayın ardında çaldıkları parayla otomobil kiralayıp Antalya\'da 5 yıldızlı bir otele gittiği saptandı. 3 gün boyunca lüks tatil yapan zanlıların ise 9 Ağustos\'ta Adana\'ya döndüğünce polis operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Olayın ardınan Yasin İlbaş, Fırat Ç. ve Hasan D., tutuklandı.



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