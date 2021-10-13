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Çaldıkları para ve çekleri samanların içine saklayan 2 şüpheli yakalandı

Saman balyaları arasında saklanan, 139 bin 155 lira para ile 8 çek ve 4 senet ele geçirildi

13 Ekim 2021 17:40

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinden içinde 139 bin lira olan çelik kasayı çalıp paraları samanlığa sakladıkları ileri sürülen M.B (38). ve M.Ç. (30) jandarma tarafından yakalandı. Çalınan para, çek ve senetleri saman balyalarının içinden çıktı.

Çayırlı Mahallesi'ndeki kuruyemişçi dükkanına giren M.B. ve M.Ç., çelik kasayı alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini takibe aldı.

Yapılan incelemede olay öncesi iş yerine keşif amaçlı geldikleri belirlenen şüpheliler, savcılıktan alınan iznin ardından gözaltına alındı. M.B ve M.Ç. sorgularında kasayı açtıktan sonra içerisinde bulunan para, çek ve senetleri, M.B.'ye ait samanlıkta sakladıklarını itiraf etti.

Yapılan aramada, saman balyaları arasında saklanan, 139 bin 155 lira para ile 8 çek ve 4 senet ele geçirildi. 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

BursaYenişehirM.B.M.Ç.jandarma 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı
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